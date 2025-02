Del Potro elogia Fonseca e diz que tênis sul-americano vai 'voltar a ter peso mundial'

Poucos meses após encerrar de forma oficial sua carreira, Juan Martín Del Potro está voltando ao mundo do tênis. O argentino ainda não decidiu quais projetos vai abraçar neste momento, mas está acompanhando de perto os principais resultados, com foco nos sul-americanos. E, como era de esperar, está de olho em João Fonseca. Para o ex-número 3 do mundo, o brasileiro é "espetacular" e vai virar símbolo do tênis sul-americano.

"Ele me parece espetacular. Atualmente, ele faz um grande jogo, com muito potencial. É incrível a velocidade de sua evolução. Em pouco tempo, ele vai superando barreiras e crescendo em seu jogo, fisicamente e também no ranking", comentou o argentino, campeão do US Open de 2009, que está presente no Rio Open.

Ao mesmo tempo, Del Potro pediu cuidado com a carreira do atleta de apenas 18 anos. "Creio que ele precisa de boas pessoas ao seu redor para dar o devido suporte emocional. Acontece muito tanto na Argentina quanto aqui no Brasil que um dia você é o melhor do mundo, e em outro, você é o pior. Te amam ou te odeiam. E é muito importante aprender a conviver com isso."