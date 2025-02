Clara Tauson e jovem sensação Mirra Andreeva desbancam favoritas e disputam a final em Dubai

Clara Tauson e Mirra Andreeva chegaram ao WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sem atrair muitos holofotes, já que a competição contava com as melhores tenistas do planeta. Neste sábado, porém, as duas entrarão em quadra para definir a campeã do importante torneio.

Em sua inesperada caminhada até a decisão, Tauson, 22 anos e 38ª colocada no ranking da WTA, surpreendeu favoritas como Karolina Muchova, 17ª do mundo, e a principal estrela do torneio, a belarussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo.

Andreeva, 17 anos, não deixou por menos e eliminou Elena Rybakina, Iga Swiatek e Marketa Vondrousova, em sua primeira participação em um WTA 1000, tornando-se a tenista mais jovem a vencer três campeãs de Grand Slams em uma única competição desde Maria Sharapova, em 2004, no WTA Finals.