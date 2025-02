Antonia lembra jogo marcante pela seleção que culminou com a prata olimpica: 'Me descreveu'

"Infelizmente, saí ali por causa de uma lesão grave. Foi um jogo que me marcou muito, porque ali todos viram que a Antonia é entrega, é garra, é uma pessoa que joga muito com a emoção, com o coração, com o sentimento de representar bem o meu país", recordou. "Nada poderia me descrever melhor do que aquele momento de pura garra. Eu tinha dor, mas sabia que, pelas minhas companheiras, se a sente conseguisse passar de fase, elas iam dar esse retorno pra mim e para as outras meninas que se contundiram, a Tamires e a Rafaelle", contou.

Antonia admite, contudo, que deixaria o campo se soubesse da gravidade da lesão. "Sem dúvida alguma a gente não sabia que se tratava de uma fratura. Ali, no calor do jogo, eu com o corpo quente, a gente achou que seria alguma outra coisa, um problema muscular. A saúde do atleta está sempre em primeiro lugar e jamais isso aconteceria se soubéssemos da fratura", confirmou.

"Ali, eu coloquei toda emoção, todo o meu sonho que é representar o país, foi isso que me fez segurar ali dentro de campo por praticamente 15 minutos, foi pelas minhas companheiras, pela minha família, pelo Brasil", seguiu. "Isso foi fundamental pra me dar forçar e fazer eu continuar e graças a Deus deu certo. Eu acredito que foi esse momento que fez me ganhar a medalha olímpica junto com as minhas companheiras."