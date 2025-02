Zubeldía e São Paulo: qual o futuro do técnico no clube após 5 derrotas e problemas na defesa?

Luis Zubeldía deve completar um ano no comando do São Paulo em abril. Com contrato até o fim de 2025, o técnico argentino encara, neste começo de ano, a maior pressão desde que chegou ao clube. Já são cinco jogos sem vencer no Paulistão. As exibições não ajudam e mostram um time com desempenho pior ao que encerrou 2024.

Desde que o São Paulo garantiu a vaga na Libertadores, ao empatar com o Atlético-MG por 2 a 2, na 35ª rodada do Brasileirão 2024, o time não chegou nem perto das melhores exibições que apresentou no ano passado. Considerado o período desta partida até aqui, foram 16 jogos: seis derrotas, seis empates e apenas quatro vitórias.

Todos os triunfos foram no Campeonato Paulista. O único em que o time passou sem tomar gols foi contra o Guarani (1 a 0). As outras foram sobre Corinthians (3 a 1), Portuguesa (2 a 1) e Mirassol (4 a 1). Foram duas falhas defensivas que permitiram que a Ponte Preta virasse em pleno MorumBis, na noite de quarta-feira.