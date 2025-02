Zico 'invade' entrevista coletiva e presenteia o zagueiro Léo Ortiz com sua camisa no Flamengo

O zagueiro flamenguista Léo Ortiz foi surpreendido durante a entrevista coletiva desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Enquanto respondia às perguntas dos jornalistas sobre a rodada deste fim de semana, ele recebeu a visita de Zico, que "invadiu" o espaço para presentear o atleta com a sua camisa. Na última semana, o maior jogador da história do clube carioca revelou ser fã do futebol do defensor.

Contratado junto ao Red Bull Bragantino em março do ano passado, o jogador ganhou espaço no time pela sua versatilidade. Com Tite, também atuou como volante e se fixou como titular absoluto partir da chegada de Filipe Luís. Sobre o atleta, Zico fez fartos elogios.

"Sempre bom ver e apreciar jogadores como você, que tem amor pelo futebol e pela bola. Me perguntaram com quem eu gostaria de jogar no futebol de hoje e falei o seu nome", afirmou Zico que também ganhou a camisa 3 de presente do jogador.