Wembanyama está fora da temporada da NBA após diagnóstico de trombose venosa no ombro direito

O sonho do San Antonio Spurs buscar uma reação na NBA e sonhar com os playoffs parecem ter chegado ao fim nesta quinta-feira, com a confirmação da lesão do jovem astro Victor Wembanyama. O pivô de 21 anos teve uma trombose venosa profunda no ombro direito diagnosticada e está fora da temporada.

Com 23 vitórias e 29 derrotas na Conferência Oeste, os Spurs ocupam a 12ª colocação, mas sonhavam em buscar ao menos o 10º lugar para brigar por vaga nos playoffs através do play-in. Sem Wembanyama, a situação complica bastante.

"O San Antonio Spurs anuncia hoje que Victor Wembanyama foi diagnosticado com trombose venosa profunda no ombro direito. A condição foi descoberta quando Wembanyama retornou a San Antonio após o All-Star Game em San Francisco. Espera-se que Wembanyama perca o restante da temporada regular de 2024-25. A equipe fornecerá atualizações conforme apropriado", divulgou o San Antonio Spurs.