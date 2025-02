Valentim exalta Ponte Preta e mantém foco no Red Bull Bragantino: 'Campanha espetacular'

A Ponte Preta continua em grande fase no Campeonato Paulista e deu mais um passo importante rumo à classificação às quartas de final ao vencer o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis. Com a vitória, o time campineiro chegou aos 22 pontos no Grupo D, abrindo uma vantagem de cinco sobre o Palmeiras, seu principal concorrente pela vaga no mata-mata. Apesar do cenário positivo, o técnico Alberto Valentim manteve os pés no chão e destacou o comprometimento do elenco na reta final da fase de grupos.

Após o triunfo sobre o Tricolor Paulista, Valentim fez questão de enaltecer o desempenho da equipe ao longo do campeonato, reforçando a dedicação dos jogadores.

"É uma campanha espetacular da Ponte Preta. Não tem outra palavra para definir. Se analisarmos friamente, estamos falando de um time em reconstrução, com 20 contratações e uma pré-temporada curta. Aqui todos trabalham em prol do mesmo objetivo, sem ego ou vaidade. Fomos premiados mais uma vez com o trabalho e a entrega de todos os guerreiros", afirmou o treinador.