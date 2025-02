Técnico na França, ex-Corinthians é alvo de polêmica por comentário sexista

Zagueiro campeão nacional pelo Corinthians em 1998 e com passagens pela seleção, o brasileiro Cris, hoje técnico no futebol francês, se transformou em alvo de uma polêmica por um comentário sexista feito ao seus jogadores antes de uma partida.

O treinador do Châteauroux, time da terceira divisão da França, convocou seus atletas durante uma preleção a enfrentar o adversário como, segundo ele, se deve abordar uma mulher. "Quando você vai para a balada e encontra uma garota, você tem vontade de f... com ela. E hoje é isso, nós temos que olhar no olho pra f... com eles."

Ao final da preleção, que foi gravada em vídeo e publicada no perfil do próprio clube no TikTok, o brasileiro ainda faz um gesto simulando uma ereção, arrancando risos de alguns dos presentes.