Sonhando com a vaga, Red Bull Bragantino recebe Mirassol em jejum pelo Paulistão

Depois de um início ruim e preocupante, o Red Bull Bragantino virou a chave nas últimas rodadas e passou a brigar por uma vaga nas quartas de finais do Campeonato Paulista. Sonhando com a classificação, o time de Bragança Paulista recebe o Mirassol, que vem de jejum, nesta quinta-feira, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª e penúltima rodada.

Com 11 pontos, o Red Bull Bragantino está na briga no Grupo B, o mais equilibrado da competição, no qual Santos, Guarani e Portuguesa também têm chance de avançar. Na última rodada, venceu por 2 a 1 sobre o Noroeste, também em casa.

Do outro lado, o Mirassol que já chegou a ter a melhor campanha do Paulistão, não vence há quatro jogos e vem de uma derrota de virada no "dérbi da 017" contra o rival Novorizontino, por 2 a 1. Mesmo com o jejum, o time de Barroca não saiu do segundo lugar do Grupo A, onde permanece com 16 pontos, na frente do Botafogo, seu único perseguidor.