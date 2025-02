São Bernardo empata no final com a Portuguesa a antecipa vaga nas quartas do Paulistão

O São Bernardo estragou a festa da Portuguesa, ao conseguir o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo, nesta quinta-feira, na Arena Mercado Livre Pacaembu, no fechamento da 11ª rodada do Campeonato Paulista. O empate por 1 a 1 antecipou a classificação do time do ABC nas quartas de final do Paulistão, deixando a Portuguesa ainda na briga por uma vaga.

Este ponto conquistado nos acréscimos deixou o São Bernardo com 23 pontos na liderança do Grupo D. ele até pode ser igualado em pontos pelo Palmeiras, porém, tem vantagem no número de vitórias: 7 a 5. A segunda vaga, portanto, será disputado pelo Palmeiras, com 20, e a Ponte Preta, com 22.

Na rodada final, domingo, o São Bernardo apenas cumpre tabela com o São Paulo, podendo assegurar a primeira posição para jogar em casa na segunda fase. O Palmeiras vai ter que ganhar fora do Mirassol e torcer por um tropeço da Ponte Preta, em Campinas, diante do Red Bull Bragantino.