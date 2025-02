Rubiales escapa de prisão por beijo em Hermoso, mas é condenado a multa por Tribunal na Espanha

O Tribunal Superior da Espanha condenou o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, por beijar a jogadora Jenni Hermoso sem o seu consentimento na final da Copa do Mundo de 2023. Acusado de agressão sexual, ele evitou a prisão, mas terá de pagar uma multa de pouco mais de 10,8 mil euros (R$ 64,2 mil) em sentença proferida nesta quinta-feira, em Madri.

O beijo, que Hermoso alegou ter sido sem seu consentimento, lançou uma sombra sobre as comemorações da conquista pela equipe feminina. Isso gerou indignação generalizada na sociedade além do futebol e deu início a um dos escândalos mais vergonhosos da história do futebol espanhol.

O juiz José Manuel Fernández-Prieto proibiu Rubiales de se aproximar de Hermoso num raio de 200 metros e de se comunicar com ela por um ano. Por meio de uma nota, o tribunal declarou que também absolveu, além de Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque e Rubpen Rivera, também réus no processo. O julgamento teve a duração de duas semanas.