Red Bull Bragantino amplia jejum do Mirassol e assume a vice-liderança do Grupo B

Depois de um início ruim e preocupante, o Red Bull Bragantino recuperou o fôlego na reta final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time de Bragança Paulista conquistou sua segunda vitória seguida e assumiu a vice-liderança do Grupo B, ao derrotar o Mirassol, por 3 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada. O resultado ampliou a crise no time de Eduardo Barroca, que chegou a terceira derrota seguida.

Com gols de Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta, o Red Bull Bragantino chegou a 14 pontos, na vice-liderança do Grupo B e dependendo só de si para avançar. Para isso, precisa vencer a Ponte Preta na última rodada, em Campinas, ou torcer para tropeços de Guarani e Portuguesa.

Já o Mirassol não vence há cinco rodadas e aumentou a pressão sobre o técnico Eduardo Barroca. Apesar do jejum, o time é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos.