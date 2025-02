Raniele sofre lesão na coxa e perde fase prévia da Libertadores e Paulistão no Corinthians

O Corinthians voltou de Caracas, na Venezuela, com um grande problema para o técnico Ramón Díaz. Substituído logo aos 18 minutos do duelo de ida com o Universidad Central pela 2ª rodada da fase prévia da Libertadores, o volante Raniele teve uma lesão muscular de grau 2 detectada e está fora do jogo de volta, de um possível embate da terceira fase e do Paulistão.

"O meio-campista Raniele sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita. Nesta sexta-feira (21), o camisa 14 iniciará a recuperação com a equipe de fisioterapia", informou o Corinthians.

Os problemas musculares de grau 2 costumam demandar até seis semanas de recuperação. Desta maneira, Raniele só voltaria no Brasileirão e caso o Corinthians avance à fase de grupos da Libertadores. Já garantido nas quartas do Estadual, o duelo eliminatória ocorre já no fim de semana do carnaval, possivelmente dia 1º de março. A competição acaba no dia 23.