Ramón Díaz lamenta queda de intensidade do Corinthians na Libertadores: 'Deixamos de correr'

Após o empate por 1 a 1 com a Universidad Central, na Venezuela, pela estreia da Libertadores, o técnico Ramón Díaz analisou a atuação de sua equipe e destacou a diferença de desempenho entre os tempos. O treinador lamentou a falta de efetividade nas chances criadas e reforçou a necessidade de correções para o jogo da volta.

"Gostei do primeiro tempo, criamos diversas situações, várias chegadas, mas não soubemos definir", avaliou Díaz. O time teve o controle da posse de bola e pressionou o adversário, mas pecou nas finalizações. O treinador ressaltou a importância de transformar essa superioridade em gols para evitar surpresas ao longo da competição.

No entanto, o cenário, conforme o comandante avaliou, foi diferente na segunda etapa. "Não fomos tão bons na definição e vamos analisar o que se passou no segundo tempo. No primeiro foi uma equipe e no segundo, outra. Deixamos de correr, de ter dinâmica. Não temos de lamentar, mas me preocupou muito a intensidade e o jogo", completou o técnico, demonstrando insatisfação com a postura da equipe.