Perto da classificação, São Bernardo visita a Portuguesa, também na briga por vaga nas quartas

Segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o São Bernardo pode confirmar sua participação na próxima fase nesta 11ª rodada. Com cinco pontos na frente do Palmeiras - terceiro colocado - um empate diante da Portuguesa, nesta quinta-feira, às 21h35, no Pacaembu, garante o time do ABC Paulista nas quartas de finais pelo Grupo D.

O São Bernardo soma 22 pontos e vem de duas vitórias seguidas - Noroeste e Guarani - e lidera o Grupo D, o mais difícil do estadual, com vantagem pequena para a Ponte Preta, vice-líder, e cinco do Palmeiras, que tem 17, e pode ficar de fora das quartas de final.

Do outro lado, a Portuguesa também luta pela sua classificação. No Grupo B, o mais embolado do Paulistão, entra na rodada com 11 pontos e sonhando em avançar. Mas sabe que necessita ganhar após três empates seguidos, o último um 2 a 2 contra os reservas do Corinthians, também no Pacaembu.