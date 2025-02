Palmeiras vence Botafogo de virada e evita queda precoce no Paulistão

Recuperado de gripe, Estêvão foi o protagonista da virada palmeirense. Marcou um golaço, o de empate, e participou do segundo, escancarando a grande dependência de que tem dele a equipe de Abel Ferreira.

O Palmeiras enfrentou as mesmas limitações dos últimos problemas e repetiu os erros que têm lhe atrapalhado. Nervoso, foi improdutivo e muito dependente de seu craque, o jovem Estêvão, que voltou à sua melhor forma. Foi dele um golaço que evitou que a equipe fosse ao intervalo em desvantagem depois que Alexandre Jesus foi às redes aproveitando um "latifúndio" na defesa palmeirense.

Estêvão empatou com uma pintura que, do elenco, só ele é capaz de protagonizar. Perseguido por três, o garoto driblou, arrancou, tabelou com Raphael Veiga, entrou na área e marcou com a perna ruim, a direita, com um toque por cima do goleiro. Marcos Rocha também balançou a rede, só que depois de fazer falta no ganês Sabit Abdulai. Por isso, seu gol foi anulado com o auxílio do VAR.

Não fez muito novamente o Palmeiras, que terminou o primeiro tempo sob vaias. As organizadas, depois de passarem 45 minutos em silêncio como protesto, resolveram protestar de outra forma, com cobranças à presidente Leila Pereira e ao diretor Anderson Barros:

"Oh Leila, incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente", cantaram, antes de xingar o executivo. "Ei, Barros. Vai tomar no c*."

Coincidência ou não, os anfitriões voltaram com outra postura para o segundo tempo. Embora ainda desorganizado e deixando espaços para o rival de Ribeirão Preto contra-atacar, o time alviverde conseguiu triangular e intensificou a pressão.