Palmeiras recebe Botafogo para evitar eliminação precoce no Paulistão e consequente vexame

O desempenho ruim e a oscilação na temporada fizeram o Palmeiras chegar à penúltima rodada do Paulistão desesperado. O time de Abel Ferreira joga nesta quinta-feira, em casa, com a obrigação de ganhar o decisivo duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A bola rola às 19h30 no Allianz Parque, que estará longe de ter suas arquibancadas lotadas - pouco mais de 15 mil ingressos foram vendidos até esta quinta.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D e corre risco de ser eliminado precocemente e não disputar o mata-mata, algo que não acontece desde 2010. São 17 pontos para o time de Abel Ferreira, que resolveu criticar a fórmula de disputa do Estadual - a mesma em vigor desde 2018 - para justificar a pontuação baixa da equipe no torneio.

O cenário se tornou ainda mais desfavorável depois que a Ponte Preta, vice-líder da chave, venceu o São Paulo no MorumBis, e subiu para 22 pontos. Portanto, uma vitória em casa sobre o rival de Ribeirão Preto é obrigatória para manter o Palmeiras com chance de classificação. Se empatar ou perder, o time estará eliminado e jogará a rodada final da primeira fase sem ambições.