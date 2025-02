Matheus Pereira faz exames no Zenit, mas desiste e ficará no Cruzeiro

Não faz muito tempo, Matheus Pereira surpreendeu ao responder sobre a possibilidade de se transferir ao Palmeiras, ao dizer que seu sonho era voltar à Europa já no fim de 2024. Sua mulher está grávida e ele gostaria que o filho nascesse fora do país. Ele teve a oportunidade ao realizar exames no Zenit, mas acabou desistindo do negócio.

Os russos chegaram a acordo com o Cruzeiro para contratar o meia. Matheus Pereira estava apalavrado com o clube russo, mas acabou desistindo do negócio nesta quinta-feira, para revolta dos mineiros.

"Houve um acerto entre Cruzeiro e Zenit, a partir também de um acordo verbal do Matheus Pereira com o clube russo. O jogador foi liberado pra fazer exames, mas depois não formalizou o acordo verbal que tinha com o Zenit. Desta forma, diante do prazo que se encerrava na janela do país, ele não vai pra Rússia", lamentou o Cruzeiro, em nota oficial.