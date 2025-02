Lucas revela detalhes de conversa com Neymar sobre grama sintética e diz: 'Não é frescura'

Lucas Moura foi uma das lideranças no movimento contra o gramado sintético no futebol brasileiro, iniciado pelos atletas nesta semana. Além dele, outros dois nomes amplificaram o posicionamento, por meio de postagens nas redes sociais: Neymar e Thiago Silva, ex-companheiros do atacante do São Paulo no período em que atuaram no Paris Saint-Germain. Partiu deles as primeiras movimentações, que visam proibir o campo artificial no futebol brasileiro.

"Esse é um assunto que eu já bati na tecla no ano passado. E depois da chegada do Thiago Silva e agora do Neymar, conversei com eles e resolvemos criar esse movimento. Entramos em contato com jogadores de outras equipes, espalhamos nas nossas equipes e muita gente aderiu", contou o atacante, ainda na zona mista, após derrota por 2 a 1 diante da Ponte Preta nesta quarta-feira.

Além do trio, Gabigol, Philippe Coutinho, Dudu, Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Bruno Henrique, Alan Patrick, entre outros, se posicionaram contra o gramado sintético. Isso acontece às vésperas da Série A, onde será definido o regulamento da competição neste ano.