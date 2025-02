Hamilton enaltece início na Ferrari e aposta temporada promissora: 'Estou onde deveria estar'

"A primeira semana foi definitivamente muito emocionante. Toda vez que chegamos aqui (em Fiorano, pista privada onde a equipe realiza seus testes) você vê a multidão, os mecânicos na garagem. Há muita paixão e vontade de vencer nesta equipe", afirmou.

Após passar as últimas três temporadas simplesmente como coadjuvante, já que a Mercedes (equipe onde ganhou seis dos sete Mundiais de F-1) ficou fora da briga por conquistas, Hamilton torce para que, na Ferrari, ele volte a ser protagonista na briga pelo título.

"É um capítulo completamente novo. Nunca pensei que à essa altura da minha vida eu fosse ter essa excitação a cada dia. Estou começando a trabalhar com um novo grupo de profissionais e me sinto desafiado com os obstáculos que estão por vir. Vou fazer tudo para garantir o máximo de pontos possível", afirmou Hamilton do alto de seus 40 anos.