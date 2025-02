Fenerbahçe de José Mourinho vai às oitavas da Liga Europa e Ajax avança de maneira heroica

O segundo tempo começou com Luis Vazquez anotando mais uma vez, dando esperanças aos mandantes. Mas a festa durou pouco, com Akçiçek deixando tudo igual aos 18 minutos após passe de Skriniar. Os visitantes apenas administraram o tempo e celebraram o avanço.

AJAX AVANÇA DE MANEIRA HEROICA

Depois de atuar com um a menos por 95 minutos, o Ajax se garantiu nas oitavas de maneira heroica, mesmo perdendo por 2 a 1 do Union St. Gilloise, em Amsterdã, ao buscar o gol de honra em cobrança de pênalti na prorrogação e fechar com 3 a 2 no agregado.

O Ajax entrou em campo com uma preciosa vantagem e 2 a 0 conquistada fora de casa, o que prometia um confronto tranquilo contra o Union St. Gilloise. Mas não foi o presenciado na Johan Cruiff Arena. Os belgas saíram na frente com Mac Allister logo aos 16 minutos e igualaram a série com David, de pênalti. Klaasen foi expulso no lance da falta, aumentando o drama caseiro.

Com um a menos desde os 25 minutos, os holandeses passaram enorme aperto. O técnico Francisco Farioli fez as cinco trocas rápido e colocou a equipe, mais descansada, na retranca. A ideia era não levar mais um gol, que custaria a vaga. Com enorme obediência técnica, a equipe conseguiu levar a disputa à prorrogação.

Depois de segurar os rivais por mais de 65 minutos no tempo regulamentar, o Ajax voltou a ter frente na série logo aos 3 minutos da prorrogação, em cobrança de pênalti de Taylor. Depois, o time voltou a se fechar atrás, com sucesso. A classificação, mesmo com derrota por 2 a 1, foi celebrada como um título.