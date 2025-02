Dybala anota duas vezes, Roma vira diante do Porto e vai às oitavas da Liga Europa

O confronto entre dois candidatos ao título da Liga Europa que decepcionaram na fase de classificação terminou com uma bela virada da Roma diante do Porto, no Estádio Olímpico, por 3 a 2, nesta quinta-feira. Depois de empate por 1 a 1 no Estádio do Dragão, os italianos avançaram às oitavas de final graças a apresentação de gala de Dybala, autor dos dois primeiros gols e com participação no terceiro.

O jogo, porém, começou com um susto para a torcida que lotou o Olímpico. O centroavante Aghehowa, em belo voleio dentro da área, colocou os portugueses em vantagem no marcador aos 27 minutos de jogo, causando preocupação no torcedor local. A apreensão, contudo, se transformou em festa em um intervalo de cinco minutos.

Em bela tabela com Shomurodov, Dybala invadiu a área e empatou aos 34 em belo toque sutil de pé esquerdo. Aos 39, em nova trama pela direita, o argentino recebeu de Koné e bateu com classe, colocado, no cantinho, para virar ainda no primeiro tempo. Comemorou ajoelhada com braços aos céus.