Depay ganha R$ 1,5 milhão com assistência na Libertadores; Corinthians garante R$ 300 mil

O mecanismo se repete de agosto de 2025 a julho de 2026, mas com as estatísticas zeradas. Outras cláusulas presentes no contrato do atacante consideram o número de partidas em que o atacante está relacionado pelo time. Se superar a marca de 70%, entre setembro de 2024 e julho de 2025, garante mais R$ 6,3 milhões; o mesmo vale para o ano seguinte, quando se encerra o contrato.

Todas essas premiações são livres de impostos. Títulos e eleição para seleção do Brasileirão também garantem uma verba adicional ao atacante que, ao se somar com o salário e luvas, se aproxima da marca de R$ 120 milhões. A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, garantiu um aporte de R$ 57 milhões para a contratação do atacante. No cenário em que Memphis atinja todos os bônus, a verba da casa de apostas representa 47,5% do montante.

VERBA PARA A VAQUINHA

O gol de Carrillo também garantiu um bônus da Esportes da Sorte para a vaquinha da Neo Química Arena. Para a estreia da equipe na Libertadores, a patrocinadora se prontificou a doar R$ 300 mil para cada gol marcado pela equipe no duelo com a UVC.

A doação se soma aos R$ 500 mil que já haviam sido cedidos pela Esportes da Sorte no último fim de semana. Até aqui, a marca é a maior doadora para o financiamento coletivo, iniciado pela Gaviões da Fiel, em parceria com o Corinthians e com o aval da Caixa Econômica Federal.

Até esta quinta-feira, R$ 37.430.215,00 haviam sido doados. A meta, estipulada em 2024, é de R$ 700 milhões. Isso equivale a 5,3% do total, previsto por clube e torcida organizada. A campanha se iniciou em novembro e terá duração de seis meses.