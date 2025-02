Ceará vence, Cuiabá está fora e Atlético-GO avança nos pênaltis pela Copa do Brasil

Em Arapiraca, o Atlético-GO saiu na frente com Caio Dantas, no final do primeiro tempo. Mas sofreu o empate na metade do segundo tempo, com gol de Keliton para o ASA. Nos pênaltis, o time goiano venceu por 6 a 5. Na segunda fase, o Atlético-GO vai enfrentar Jequié-BA ou Retrô-PE.

O Manaus-AM também avançou nos pênaltis (4 a 2) em cima do Independência-AC, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na segunda fase vai receber o Atlético-MG que terça-feira estreou com vitória por 2 a 0 em cima do Tocantinópolis-TO.

O Brusque-SC venceu por 2 a 0 o Trem-AP com o Zerão sendo liberado pelos bombeiros para apenas 200 torcedores. O time catarinense vai enfrentar na segunda fase o vencedor do confronto entre Olaria-RJ e ABC-RN que se enfrentam nesta quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Tuna Luso-PA 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Santa Cruz-RN 0 x 4 Náutico-PE