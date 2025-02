Botafogo inicia disputa pelo inédito título da Recopa Sul-Americana em visita ao Racing

Carlos Leiria, do time sub-20, vinha comandando o time, alguns jogos com reservas e poucos com os titulares, mas o Botafogo está praticamente fora das semifinais do Campeonato Carioca. Anunciado na semana passada como auxiliar técnico permanente, Cláudio Caçapa vai dirigir a equipe carioca neste jogo decisivo.

A principal novidade é a provável estreia de Jair, ex-Santos. O zagueiro de 19 anos estava defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e deve ser titular ao lado de Alexander Barboza. Bastos e David Ricardo, que atuam no mesmo setor, não foram relacionados. O primeiro está se recuperando de um trauma no joelho esquerdo, enquanto o segundo não foi relacionado por conta de dores no tornozelo.

No ataque, o técnico Cláudio Caçapa não terá Artur à disposição. O atacante, que recentemente se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, não está mais sentindo dores na região, mas será preservado pela comissão técnica. Com isso, Rafael Lobato deve formar o ataque ao lado de Matheus Martins e Igor Jesus.

O atacante Nathan Fernandes, reforço vindo do Grêmio, que também estava representando a seleção brasileira sub-20, foi inscrito na Recopa, mas não viajou para a Argentina. Como ele se recuperou há pouco tempo de uma lesão grau 1 na coxa direita, ficou no Rio de Janeiro fazendo trabalhos físicos de olho no jogo de volta. Ele ainda não estreou.

Peça importante no meio-campo, Gregore cumprirá suspensão, porque recebeu cartão vermelho no duelo contra o Atlético-MG, pela final da Libertadores do ano passado. Sem o volante, Allan deve ser o escolhido para atuar junto com Marlon Freitas.

Cláudio Caçapa comentou sobre a importância do jogo, primeira parte da disputa de um título inédito e que pode representar uma virada de página após um começo de ano conturbado. "Nosso próximo jogo é essa final tão esperada. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse jogo histórico. É a continuidade do que foi feito em 2024 e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão".