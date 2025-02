Ancelotti compara Mbappé a Cristiano Ronaldo após duelo com o City: 'Pode chegar ao nível dele'

"Não é nada positivo ter de passar pela fase eliminatória. Tivemos de fazer dez jogos para chegar às oitavas. E agora é que vem a fase mais difícil. É quando realmente a temporada começa. Não podemos parar e vamos continuar trabalhando", comentou.

Astro da partida pelos três gols marcados no Santiago Bernabéu, Mbappé comentou que uma possível artilharia do torneio é algo secundário nos seus planos com a camisa do Real Madrid. "Fui o artilheiro no passado (pelo Paris Saint-Germain) e não ganhei. Não me importa ser o artilheiro, mas sim ganhar títulos", disse o astro francês.

A equipe de Ancelotti agora volta seu foco para o Espanhol e a ordem e voltar a vencer. Nos últimos três compromissos pelo Campeonato Nacional, o clube sofreu uma derrota e acumulou mais dois empates. O reflexo disso foi a perda da liderança isolada.

Na classificação, o Real aparece empatado em pontos com o Barcelona (51), mas fica em segundo lugar nos critérios de desempate por ter menos vitórias que o rival catalão (15 a 16). No domingo, a equipe entra em campo para enfrentar o Girona no Santiago Bernabéu.