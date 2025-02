Alcaraz sofre apagão e cai nas quartas em Doha; dia tem abandono sem explicação de Medvedev

O set decisivo começou equilibrado até 2 a 2, quando o espanhol aproveitou muito bem o break point e assumiu a dianteira do placar. Depois teve 4 a 2 e não conseguiu sustentar, com Lehecka buscando a igualdade ao devolver a quebra e depois virando no serviço. O checo pressionou o saque no 10º game e não desperdiçou o match point.

ABANDONO ESQUISITO

Quarto favorito, Daniil Medvedev surpreendeu a todos na quadra ao abandonar seu jogo diante de Félix Auger-Aliassime após levar 6 a 3 no primeiro set. Os tenistas aguardavam o começo da segunda parcial, quando o russo guardou suas coisas e desistiu da partida, deixando o canadense sem entender.

Nas semifinais, Aliassime pegará outro russo, Alexander Rublev, cabeça de chave cinco, que somou gigante resultado diante do segundo favorito, o australiano Alex de Minaur, em batalha de 2h42 e definida no tie-break. Rublev se garantiu com 6/1, 3/6 e 7/6 (10/8).