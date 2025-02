Zagueira Tarciane aprova período de treinos da seleção brasileira: 'Precisamos ter identidade'

"A gente nunca tinha feito isso, era sempre jogo, jogo, jogo... Então, temos de aproveitar esse período para poder construir mais, ter uma identidade melhor, trabalhar o que a gente não consegue nas outras convocações. Conhecer mais o grupo, ter mais troca, isso é muito importante", afirmou a atleta.

Apesar da pouca idade, Tarciane já acumula títulos pelo Corinthians, experiência internacional no Houston Dash, dos Estados Unidos, a prata olímpica dos Jogos de Paris e uma indicação à Bola de Ouro. Ela credita o sucesso profissional em um curto intervalo de tempo ao desempenho do conjunto verde e amarelo na Olimpíada, quando chegou à final superando as favoritas França e Espanha.

"Depois dos Jogos Olímpicos, a gente conseguiu trazer mais visibilidade. E o futebol feminino do Brasil vem crescendo. Teve a minha transferência, a da Priscila, da Kerolin, da Jheniffer, da Adriana, todas para times grandes, essa movimentação toda, com a valorização das atletas brasileiras. Isso ainda é pouco para o futebol feminino, que vai crescer ainda mais por causa da Copa do Mundo no Brasil", acredita.

Depois do período de treinos em Teresópolis, a seleção feminina se reunirá em abril, quando enfrentará os Estados Unidos, maior potência da modalidade, em dois amistosos.