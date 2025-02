São Paulo retorna ao MorumBis e encara Ponte para voltar a vencer antes de ir ao mata-mata

Sem vencer há quatro jogos, com uma derrota e três empates, o São Paulo volta ao MorumBis nesta quarta-feira para enfrentar a Ponte Preta, a partir das 19h30, em jogo da 11ª e penúltima rodada do Paulistão. Todo o jejum de vitórias foi vivido longe do estádio tricolor, que teve seu calendário de shows em conflito com as datas das partidas do Estadual.

Os são-paulinos empataram por 3 a 3 com o Velo Clube e por 0 a 0 com a Inter de Limeira jogando como mandante no Mané Garrincha, que recebeu pouco mais de 9 mil torcedores em cada uma dessas partidas. A sequência negativa também teve derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid e empate sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque.

Apesar da falta de triunfos, o São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, fase na qual enfrentará o Novorizontino. O time da capital lidera o Grupo C, com 16 pontos, e pode confirmar a liderança em caso de vitória, já que a equipe de Novo Horizonte tem 15 e apenas mais um jogo para disputar - os tricolores têm dois.