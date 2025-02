São Paulo leva virada da Ponte Preta, amplia crise e complica o Palmeiras no Paulistão

O primeiro tempo foi morno e de leve domínio do São Paulo, que foi protagonista de alguns dos mesmos problemas das últimas partidas. Um deles foi a ineficiência. Até criou bastante e encontrou espaços a equipe treinada por Zubeldía, mas não conseguia acertar o gol. Luciano e Pablo Maia, por exemplo, perderam chances em arremates de frente para o gol.

Só que Calleri, o finalizador de quem se espera que acerte o alvo, resolveu o problema. Um cabeceio que desviou no ombro foi o suficiente para o argentino vencer o goleiro Diogo e ir às redes no fim da primeira etapa.

O problema é que, instável, a equipe tricolor jogou um péssimo futebol no segundo tempo, foi dominado e levou em 11 minutos a virada da Ponte Preta. O time campineiro se valeu de falhas defensivas do rival, fez o que quis no MorumBis e deixou calada a torcida são-paulina.

Aos três, um erro de todo o sistema defensivo dos anfitriões permitiu que a Ponte Preta empatasse. Jean Dias cruzou, Arboleda desviou e Artur, livre, finalizou com a coxa para as redes. Aos 14, nova falha da defesa são-paulina deixou Léo Oliveira, Artur e Éverton Brito à vontade para triangular e construir a jogada que resultou no gol da virada e da vitória do time de Campinas.

Éverton Brito, completamente livre, foi às redes, definiu o triunfo da Ponte Preta, ampliou a crise do São Paulo e complicou o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA