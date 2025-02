Santos busca time ofensivo e brilho de Neymar para bater Noroeste e encaminhar vaga no Paulista

"Gostei muito do time. Fizemos o que treinamos. O time foi a imagem do que eu quero ver e executou o que planejamos. Força no ataque, pressão para recuperar a bola e ter sempre o gol adversário como objetivo", afirmou o comandante empolgado pelos 3 a 1 sobre o Água Santa.

Para dar ação às palavras, a estratégia já está decorada na cabeça do treinador. Neymar com liberdade no meio-campo e Soteldo solto no ataque para buscar movimentações que confundam a defesa adversária.

Completando a estratégia, Caixinha tem mais duas peças importantes. O recém-chegado Thaciano, que também tem facilidade para trabalhar como armador, e o centroavante Guilherme. Referência para os homens de meio-campo, o camisa 11 é o artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols.

Com a Vila Belmiro como palco e a torcida fazendo o papel de 12º jogador, Caixinha tomou seus cuidados no treinamento para finalizar os preparativos para o confronto. Ele fez ajustes na movimentação e cobrou intensidade da equipe, principalmente quando a bola estiver com o adversário.

Líder do Grupo B com 12 pontos, o Santos vê uma situação de equilíbrio no que diz respeito à luta pela vaga às quartas de final. Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, equipes que completam a chave, vêm na cola do time santista e aparecem empatados (todos com 11 pontos).