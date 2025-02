Ricardo Nunes espera NFL em SP até 2028 e brinca com a liga: 'Não deixa namorarem você'

Na semana do Super Bowl, o prefeito Eduardo Paes, do Rio, também enviou uma comitiva para tratar do tema com o comissário da liga. A ideia é de que o Maracanã, que já foi avaliado em 2023, antes da Neo Química Arena ser escolhida, receba um jogo da temporada regular.

"Não deixa namorarem você", reforçou Nunes. A fala do prefeito se relaciona com o atraso de São Paulo e NFL firmarem um acordo para a partida neste ano. Inicialmente, a ideia era anunciar, na semana do Super Bowl, a partida do Los Angeles Chargers. Mas a extensão contratual foi um entrave para finalizar a documentação. Com um contrato de longo prazo, a capital paulista "eliminaria" a concorrência de outros Estados.

Se o Rio, de fato, for oficializado como a segunda cidade a receber um duelo da NFL no Brasil, diminui o número de "vagas" para as partidas internacionais. Anualmente, a liga permite até oito partidas ao redor do mundo - sete já foram confirmadas em 2025; em 2026, Melbourne, na Austrália, já foi confirmada como uma das sedes.

Com o Rio na disputa, São Paulo concorre a uma das outras seis vagas, sendo que desde 2014 Londres recebe, ao menos, três partidas - à exceção de 2021, quando sediou apenas duas. Se a Inglaterra mantiver o número de jogos internacionais, São Paulo precisará vencer a disputa contra outros quatro países (Irlanda, México, Espanha e Alemanha) para uma das três vagas - no caso de o Rio selar um acordo com a liga.

'EVIDÊNCIAS' E OUTROS EVENTOS

Ao longo da entrevista coletiva desta quarta-feira, com a presença de Luis Martinez, gerente geral da liga no Brasil, e de Gustavo Pires, presidente da SPTuris, foi tratado dos motivos que fizeram com que a liga retornasse ao País neste ano. Martinez relembrou do estádio cantando "Evidências", durante um dos intervalos de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no último ano.