Real derrota City com 3 de Mbappé e avança às oitavas da Liga dos Campeões; Juventus cai

A pressão do Real Madrid foi total no primeiro tempo e precisou de apenas três minutos para acabar com a empolgação do City, que precisava reverter uma derrota em casa. Logo no início, Asensio cruzou para Mbappé de longe. O francês, com categoria, tocou por cobertura e abriu o placar para os visitantes, deixando o time inglês em situação ainda mais complicada.

Sem espaço para criar, o Manchester City pouco produziu ofensivamente. O Real manteve o controle da partida e seguiu pressionando, levando perigo com Bellingham, Valverde e novamente com Mbappé. O francês, que já havia aberto o placar, voltou a ser decisivo ao ampliar a vantagem madrilenha aos 32.

No segundo gol, Bellingham acionou Vinícius Júnior pela direita, e o brasileiro rolou para Rodrygo, que encontrou Mbappé em boa posição. O camisa 7 cortou a marcação com um drible rápido e finalizou no canto esquerdo de Ederson, fazendo 2 a 0. Com a desvantagem ainda maior, o City parecia sem reação diante da superioridade do Real Madrid.

No segundo tempo, o domínio do Real Madrid seguiu absoluto. O Manchester City até tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação adversária e na falta de criatividade. Ederson se destacou com pelo menos três grandes defesas, evitando uma goleada ainda maior. No entanto, a pressão merengue era intensa, e, aos 15 minutos, Mbappé voltou a brilhar. O francês recebeu na direita, cortou para o meio e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro brasileiro

O Manchester CIty só foi ameaçar nos minutos finais, quando o Real Madrid se acomodou na partida. Khusanov exigiu grande defesa de Courtois. Aos 46, Marmoush cobrou falta no travessão. A bola sobrou para Nico González, que fez o gol de honra do time inglês.

PSG GOLEIA