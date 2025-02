Pedro Caixinha destaca evolução do Santos e reforça 'causa Neymar' após vitória no Paulistão

Sobre o desempenho do time, Caixinha ressaltou que a equipe fez uma de suas melhores atuações na temporada, especialmente na parte ofensiva. "A bola foi nossa, e o Brazão (goleiro do Santos) foi mero espectador. Controlamos a saída do adversário e jogamos quase sempre sob 40 metros. Foi o nosso melhor jogo no equilíbrio ofensivo", analisou. Ele também reforçou que o Santos conquistou a segunda vitória consecutiva sem sofrer gols, o que, para ele, é um reflexo do crescimento coletivo do elenco.

Mesmo com a classificação encaminhada para a próxima fase do Paulistão, o treinador fez questão de reforçar a importância de manter a seriedade e a busca por vitórias. "Não gosto de pensar dessa forma. Se tenho a classificação garantida, quero mais. Se posso terminar com 18 pontos, não quero terminar com 15 ou 16. Ter um ciclo de vitórias é importante. Minha filosofia é jogo a jogo", explicou.

Por fim, Caixinha comentou sobre a disputa interna dentro do elenco e admitiu que terá dificuldades para definir os titulares. "Quando tivermos o grupo fechado, vou falar com os jogadores e deixar claro: vou ter a vida dificultada porque todos têm qualidade para jogar. Todos vão lutar e eu tenho que decidir quem são os 11, mais os cinco que entram em cada jogo e quem tem que ficar de fora. Esse será meu bom problema", concluiu.

O Santos volta a campo na próxima rodada diante da Inter de Limeira, fora de casa, às 18h30 de domingo. O clube é o líder do Grupo B, com 15 pontos.