Otávio é anunciado pelo Fluminense até 2027 e se despede do Atlético-MG: 'Novo desafio'

O volante também agradeceu a todos que fizeram parte de sua trajetória no clube mineiro, incluindo diretores, jogadores, comissões técnicas e torcedores. "Deixo aqui meu agradecimento a todos que participaram desse processo junto comigo. Diretores, jogadores, funcionários, torcedores, todas as comissões técnicas que sempre me trataram com muito respeito, e amigos que fiz aqui e que vou levar para toda a minha vida", acrescentou.

O Atlético-MG também se manifestou sobre a saída de Otávio, destacando sua dedicação e as conquistas no clube. "Após três temporadas representando as nossas cores, o volante se transfere de forma definitiva para o Fluminense. Pelo clube, o atleta conquistou a Supercopa do Brasil e três Estaduais, escrevendo uma história de entrega, profissionalismo e comprometimento! Sucesso na sequência da carreira", publicou em suas redes sociais.

No Estadual, o Fluminense é o quinto colocado, com 14 pontos. O Flamengo lidera com 20. O time do técnico Mano Menezes volta a campo no domingo, às 18h30, diante do Bangu, no Maracanã.