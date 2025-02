NFL no Brasil: saiba qual poderá ser adversário do Chargers no jogo de São Paulo

A National Football League (NFL) oficializou nesta quarta-feira, 19, o retorno da liga ao Brasil, após primeira partida realizada na última temporada. Em 2025, o Los Angeles Chargers será o time mandante na partida a ser disputada na Neo Química Arena, no próximo dia 5 de setembro, como havia adiantado o Estadão - na primeira semana da liga na próxima temporada.

A oficialização da partida contou com a presença de Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, Luis Martínez, gerente geral da liga no Brasil, e Gustavo Pires, CEO da SPTuris. A ideia da prefeitura é tornar a cidade como a "capital da NFL na América Latina", mas o contrato, até o momento, foi firmado por apenas mais uma temporada. Para 2026, no entanto, existe a tendência de uma renovação.

Ao longo da história da liga, 55 jogos de temporada regular já foram disputados fora dos Estados Unidos, incluindo partidas em Londres, Munique, Frankfurt, São Paulo, Cidade do México e Toronto. Com a definição dos Chargers, há oito possíveis adversários para a franquia da Califórnia no duelo do Brasil - seis da Conferência Americana e dois da Nacional. Essa possibilidade surge com base nas equipes que Los Angeles enfrentará na temporada regular de 2025, já definida pela NFL.