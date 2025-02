Neymar faz jogo discreto, mas Santos faz o suficiente e bate Noroeste para continuar líder

Depois de marcar seu primeiro gol no retorno ao Santos durante a vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, Neymar teve atuação discreta nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, mas o time do litoral paulista não precisou do brilho do astro. Guilherme, Tiquinho Soares e Thaciano, que substituiu o camisa 10, foram às redes e garantiram vitória por 3 a 0 sobre o Noroeste, em jogo da 11ª e penúltima rodada do Paulistão.

O triunfo mantém a equipe do técnico Pedro Caixinha na liderança do Grupo B, com 15 pontos, mas a classificação às quartas de final ainda não está garantida. Vice-líder, o Guarani tem 12 pontos depois de empatar por 1 a 1 com o Velo Clube, também nesta quarta. Já o Red Bull Bragantino e a Portuguesa, ambos com 11 pontos, vão a campo na quinta-feira, contra Mirassol e São Bernardo, respectivamente.

O primeiro tempo do Santos não foi bom. Cruzamentos infrutíferos e erros de passes eram os tipos de jogada mais recorrentes no campo de defesa do Noroeste. Os erros eram cometidos por todos, inclusive por Neymar, que protagonizou jogadas como uma finalização de fora da área que fez a bola parar na arquibancada e um lançamento sem pontaria que saiu pela linha de fundo.