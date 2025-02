Mateo Gamarra chega ao Cruzeiro empolgado e mira retorno à seleção paraguaia: 'Tenho potencial'

Com poucas oportunidades no Athletico-PR, o paraguaio Mateo Gamarra chegou ao Cruzeiro empolgado com a oportunidade de defender outro grande clube brasileiro. Contratado por empréstimo, até o final do ano, o atleta de 24 anos desistiu de um negócio praticamente certo com o Talleres, da Argentina, para tentar brilhar no clube mineiro e voltar à seleção de seu país.

"Meu representante disse que um time estava querendo me contratar e perguntei para ele se tinha possibilidade de ir, pois eu precisava jogar mais para voltar à seleção. Sei que tenho potencial para voltar e o Cruzeiro é um time muito grande que me dá essa possibilidade", explicou Gamarra, nesta quarta-feira, em sua apresentação oficial no novo time.

"Não havia muito o que pensar, tomei uma decisão muito rápida. Estou muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, um clube grande, com uma torcida exigente. O Cruzeiro me deu a possibilidade de estar aqui, sou muito grato por isso. Aqui tem um cara que vai deixar tudo no jogo para conquistar muita coisa", acrescentou.