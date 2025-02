Lookman rebate duras críticas do técnico da Atalanta após pênalti perdido: 'Desrespeitosas'

O atacante Ademola Lookman, da Atalanta, reprovou os comentários ácidos do técnico Gian Piero Gasperini sobre o pênalti perdido pelo nigeriano na derrota por 3 a 1 para o Club Brugge, da Bélgica, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, resultado que eliminou a equipe italiana da competição.

Lookman foi acionado no intervalo da partida e anotou um gol que reacendeu as esperanças do conjunto de Bérgamo, que precisavam marcar mais três vezes, mas a penalidade defendida pelo goleiro Simon Mignolet, aos 16 minutos do segundo tempo, praticamente minou a reação do time da casa. Gasperini culpou o nigeriano pela inesperada derrota.

"Lookman não deveria ter cobrado aquele pênalti, ele é um dos piores cobradores de pênalti que já vi", afirmou o treinador após a partida. "Ele tem um histórico sinceramente terrível. Mesmo nos treinos, ele converte muito poucos deles. Retegui e De Ketelaere estavam lá, mas Lookman, em um momento de entusiasmo após marcar, decidiu pegar a bola e esse foi um gesto que eu não apreciei nem um pouco."