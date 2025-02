Guardiola admite ter 'mentido' sobre chance de 1% do City em jogo com Real na Liga dos Campeões

Questionado sobre o que o City precisa fazer para conseguir levar a melhor sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, o treinador foi direto ao ponto. "Tem que jogar com coragem, tem que ser você mesmo. Vamos precisar fazer uma partida quase perfeita", declarou.

A boa notícia fica por conta do norueguês Haaland. Autor dos dois gols do City no duelo de ida contra o Real Madrid, ele deixou o campo no fim de semana (vitória de 4 a 0 sobre o Newcastle) com dores no joelho. O atacante treinou normalmente nesta terça-feira e deve ser escalado.

Com o resultado negativo obtido em casa, o City entra no confronto desta quarta precisando de uma vitória por dois gols de vantagem para ficar com a vaga no tempo normal. Já os donos casa se garantem no torneio com um simples empate.