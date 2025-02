Guardiola admite superioridade do Real Madrid em queda do Manchester City: 'Temos que aceitar'

"Não é só o Mbappé, é o clube, é o elenco. Muitas coisas que antes não eram tão fortes, agora sim, estão muito fortes", completou Guardiola, referindo-se à consistência e ao poderio do time merengue, que têm sido fundamentais para o seu sucesso nas últimas edições da Liga dos Campeões.

Embora a derrota tenha sido dolorosa, Guardiola não deixou de reconhecer os altos e baixos da campanha do City na competição. O treinador mencionou a frustração de sair tão cedo da Liga dos Campeões, mas também fez uma reflexão sobre o desempenho do time nas edições anteriores.

"Não merecíamos sair tão cedo da Liga dos Campeões. Foi uma competição ruim, sempre fizemos muito bem, chegamos na final, perdemos na semifinal, quartas de final, sempre disputamos muito, criamos dificuldades aos adversários", disse Guardiola, mostrando que a eliminação não apaga os feitos do time nas temporadas passadas.

Além disso, Guardiola enfatizou que é necessário aprender com os erros e aceitar quando o time não é o melhor. "Chegamos em 22° (na fase de liga). Quando você não é o melhor, temos que aceitar e aprender", afirmou o técnico, refletindo sobre a necessidade de evolução e de ajustes para que o Manchester City possa voltar mais forte nas próximas edições da competição. A mensagem de Guardiola foi clara: é hora de aprender com os desafios e continuar buscando melhorar, tanto no aspecto tático quanto psicológico.

Com a eliminação na Liga dos Campeões, o Manchester City agora volta suas atenções para o Campeonato Inglês. A equipe de Guardiola ocupa a quarta colocação na tabela, com 44 pontos, ficando atrás de Liverpool (61), Arsenal (53) e Nottingham Forest (47). A pressão sobre o time aumentará nas próximas semanas, e a reabilitação no campeonato nacional será fundamental para garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O próximo desafio do City será contra o Liverpool, no domingo, às 13h30, no Etihad Stadium.