Guarani cede empate ao Velo Clube no fim e sai vaiado no Brinco de Ouro

Com um gol sofrido aos 51 minutos do segundo tempo, marcado por Lucas Duni, o Guarani ficou no empate por 1 a 1 com o Velo Clube nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado aumentou o jejum de vitórias, agora de quatro jogos, deixando o clube sob risco de deixar a zona de classificação.

A partida marcou o reencontro das equipes na elite estadual após 46 anos. O Guarani abriu o placar logo no início, com Rafael Rodrigues, e teve chances para ampliar, mas não conseguiu segurar o resultado. O empate no fim gerou protestos da torcida, que vaiou os jogadores.

Com 12 pontos no Grupo B, o Guarani agora torce contra Red Bull Bragantino e Portuguesa, que somam 11 e entram em campo nesta quinta-feira contra Mirassol e São Bernardo, respectivamente. Caso os concorrentes não vençam, o Guarani dependerá apenas de si na última rodada para avançar às quartas de final. No domingo, enfrenta o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena.