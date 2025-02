Grêmio inicia trajetória por sexto título da Copa do Brasil contra o São Raimundo-RR

Além do Grêmio, o Ceará é outro clube da elite nacional a estrear, ao visitar o Sergipe, às 20h, no Batistão, em Aracaju (SE). A melhor campanha do time cearense foi em 1994, quando foi vice-campeão, perdendo a taça para o Grêmio.

Atlético-GO e Cuiabá também estavam na elite até 2024, mas caíram. Eles estreiam contra ASA-AL e Porto Velho-RO, respectivamente. Times tradicionais, como Sampaio Corrêa, Náutico e CSA também entram em campo. Outro destaque é o Capital-DF, que fará sua primeira participação da história ao receber a Portuguesa-RJ.

PREMIAÇÃO

Por participar da primeira fase, times da Série A já garantem R$ 1,54 milhão em premiação. Os da Série B ganham R$ 1,37 milhão, enquanto o restante R$ 830 mil. Se avançarem, ganham R$ 1,874 milhão, R$ 1,54 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

A partir da terceira fase, porém, a premiação é igual para todos, iniciando em R$ 2,31 milhões. O campeão ganha R$ 77 milhões, enquanto o vice fica com R$ 33 milhões. Se um time da Série A for campeão, tendo jogado desde a primeira fase, acumulará R$ 101,2 milhões em premiação.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA: