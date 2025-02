Ferj anuncia novos horários para a última rodada do Carioca com todas as partidas à noite

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta quarta-feira os novos horários dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. A alteração acontece por causa de uma reivindicação de atletas e treinadores por causa do calor intenso que tem feito no Rio.

Diante das mudanças, três partidas serão realizadas neste sábado. Já garantidos nas semifinais matematicamente, Flamengo e Volta Redonda vão jogar às 19h. O time rubro-negro enfrenta o Maricá no Maracanã, enquanto a equipe do interior do Estado desafia o Boavista em Bacaxá. No mesmo dia, às 21h15, Sampaio Corrêa e Portuguesa jogam no Lourival Gomes, em Saquarema.

Completando a última jornada da competição, mas três duelos acontecem no domingo. Esses confrontos vão definir as duas vagas restantes para a outra etapa do torneio. Vasco e Fluminense fazem o clássico da rodada em Januário. O jogo está marcado para as 18h30.