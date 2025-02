Everaldo vibra após ser anunciado como reforço do Fluminense: 'Grande feito na carreira'

O Fluminense oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Everaldo, ex-Bahia. O jogador se apresentou no CT Carlos Castilho, onde passou por exames médicos e assinou contrato válido até o fim de 2026. Com a camisa número 9, o atleta chega para reforçar o elenco tricolor nas competições da temporada, dando ao técnico Mano Menezes mais uma opção ofensiva para o time.

Em sua primeira entrevista como jogador do Fluminense, Everaldo se mostrou empolgado com o novo desafio. "Estou muito feliz. Chegar em um clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira e estou bastante motivado para esse novo desafio. Falar do Fluminense é fácil, pois trata-se de um clube muito grande, que vai disputar campeonatos importantes esse ano. Fico feliz de fazer parte desse projeto. Vou dar o meu melhor para honrar essa camisa", afirmou o jogador.

Natural de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, Everaldo iniciou sua carreira no Grêmio e passou por diversos clubes antes de se destacar na Chapecoense. Sua boa fase o levou para o Japão, onde defendeu o Kashima Antlers por três temporadas, marcando 34 gols em 101 jogos. Após retornar ao Brasil em 2023 para defender o Bahia, Everaldo marcou 35 gols em 125 partidas.