Estêvão vê Palmeiras forte contra Botafogo e exalta força da torcida: 'Jogamos por eles'

Fora da zona de classificação do Campeonato Paulista faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, e precisando reagir urgentemente para permanecer na competição, o Palmeiras trabalhou nesta quarta-feira, na Academia de futebol, centrando foco no duelo com o Botafogo, que acontece na quinta, no Allianz. Principal nome do time, Estêvão vê a equipe pronta para reagir.

"A gente sabe no que está pecando e o que temos de fazer dentro de campo para ter bons resultados. Estamos trabalhando todos os dias e vamos buscar mais um bom resultado na quinta, e também no domingo, para garantirmos a classificação", disse o atleta em tom confiante.

Apesar da pouca idade, 17 anos, o atacante já conquistou uma grande identificação com a torcida. Aproveitando o fato de o Palmeiras jogar em casa, ele fortaleceu essa conexão com os torcedores palmeirenses.