Corinthians põe boa fase à prova na Venezuela em estreia na pré-Libertadores

O Corinthians desembarcou na Venezuela ainda na segunda-feira com o elenco praticamente completo e terá força máxima para o confronto. As únicas ausências são o zagueiro Gustavo Henrique, que ainda se recupera de problema no músculo adutor da perna direita, e o centroavante Pedro Raul, que tem negociações com o Ceará e foi cortado por opção técnica. O volante Breno Bidon permaneceu na capital Caracas após a disputa do Sul-Americano Sub-20 e deve ser relacionado.

"Estamos com muitas expectativas, a torcida também, o Corinthians tem muita expectativa porque sabemos que temos um plantel de 'jerarquia'. Temos que melhorar algumas coisas, o jogo será mais agressivo, tático, e vocês vão notar quando jogarmos", disse Ramón Díaz, após o empate por 2 a 2 com a Portuguesa, no Pacaembu.

Esta será a quarta vez que o Corinthians vai disputar a pré-Libertadores. Em 2011, o time alvinegro tinha Ronaldo Fenômeno no ataque, mas caiu para o modesto Tolima, da Colômbia, após perder por 2 a 0 fora, e empatar sem gols no Pacaembu. O confronto marcou a primeira eliminação de uma equipe brasileira na história na fase preliminar.

Em 2015, o Corinthians passou com tranquilidade por outro colombiano, o Once Caldas, vencendo por 4 a 0 em casa, e empatando por 1 a 1 na volta. Cinco anos depois, o time alvinegro voltou a cair na pré-Libertadores, desta vez para o Guaraní, do Paraguai. Na ida, os paraguaios venceram por 1 a 0. O Corinthians até triunfou por 2 a 1 na volta, em São Paulo, mas foi eliminado por conta do gol qualificado, critério de desempate à época.

Assim como o Corinthians, o Universidad Central entrou na segunda fase da etapa preliminar da Libertadores. O clube, que disputa o torneio pela primeira vez, é um dos mais antigos da Venezuela, tendo sido fundado em 1950. A equipe do Caracas conquistou três títulos de destaque no país: a Primeira Divisão Amadora, em 1951 e 1953, e a liga venezuelana de 1957.

Para 2025, o Universidad Central passa por reformulações no elenco. Um dos principais destaques do time é o atacante colombiano Juan Zapata, que anotou 16 gols e deu seis assistências no último Campeonato Venezuelano, terminando na artilharia.