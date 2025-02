Bia Haddad vence nas duplas e vai às quartas de final em Dubai; Luisa Stefani também avança

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram suas respectivas partidas no torneio de duplas do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira, e avançaram às quartas de final da competição. As conterrâneas só poderão se enfrentar em uma possível final.

Em ótima sintonia com a alemã Laura Siegemund, Bia Haddad não encontrou dificuldades para superar a parceria formada pela holandesa Demi Schuurs e pela norte-americana Asia Muhammad por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h17 de partida. Nesta quinta-feira, a dupla encara a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, cabeça de chave número 1 do torneio e principais favoritas ao título.

Nesta quarta, a partida permaneceu equilibrada no primeiro set até o quarto game. Bia Haddad e Siegmund passaram a dominar a partida e, com duas quebras, venceram quatro games seguidos e fecharam a primeira parcial em 6/2. No segundo set, as adversárias até quebraram o serviço da dupla da brasileira no primeiro game, mas Bia e Laura se recuperaram e viraram por 6/3.