Alcaraz supera Nardi após susto e avança em Doha; revés ao lado de Djokovic aposenta Verdasco

"No segundo set, ele começou a jogar como o número um do mundo", afirmou Alcaraz, após o susto, referindo-se ao adversário que ocupa a 85ª posição no ranking da ATP. "Eu não conseguia fazer nada, apenas tentei ficar forte mentalmente. Meus níveis de energia provavelmente caíram um pouco, mas o crédito é dele. Estou muito feliz [por ter] esquecido tudo e reiniciado no terceiro set."

Outros concorrentes ao título em Doha avançaram nesta quarta-feira. O australiano Alex De Minaur, oitavo do mundo e segundo cabeça de chave, derrotou o holandês Botic van de Zandschulp com um duplo 6/4 e vai enfrentar Andrey Rublev nas quartas de final. O russo, décimo do ranking, avançou com uma vitória por 2 sets a 0 sobre o português Nuno Borges, com parciais de 6/3 e 6/4.

Já o russo Daniil Medvedev, número seis do mundo, superou o belga Zizou Bergs com tranquilidade, em sets diretos, por 6/2 e 6/1. Seu próximo desafio será o canadense Félix Auger-Aliassime, que avançou sem ter de jogar com Hamad Medjedovic, lesionado.

ADEUS DAS QUADRAS

O espanhol Fernando Verdasco, 41 anos, despediu-se das quadras nesta quarta-feira. Ao lado do amigo Novak Djokovic, o ex-top 10 do ranking de simples foi derrotado pela dupla formada pelo finlandês Harri Heliovaara e pelo britânico Henry Patten por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, no ATP de Doha, resultado que colocou um ponto final na carreira de 23 anos de Verdasco.

Jogando juntos novamente depois de 18 anos, Djokovic e Verdasco derrotaram Alexander Bublik e Karen Khachanov na abertura do torneio, mas não estiveram à altura da dupla que é a segunda cabeça de chave da competição. Campeões de Wimbledon e do Aberto da Austrália, Heliovaara e Patten tiveram uma atuação sólida e, na próxima fase, enfrentarão Joe Salisbury e Neal Skupski.