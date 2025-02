Água Santa e Inter de Limeira se enfrentam pela permanência na Série A do Paulistão

Em um duelo crucial para escapar da temida zona de rebaixamento, Água Santa e Inter de Limeira entram em campo nesta quarta-feira, às 18h30, na Arena Inamar, em Diadema. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, promete muita emoção, com ambas as equipes lutando ponto a ponto para garantir a permanência na elite do futebol paulista.

O retrospecto é equilibrado entre os clubes, com quatro vitórias da Inter, cinco do Água Santa e um empate. Mas como os dois estão ameaçados de cair para a Série A2, este confronto está sendo chamado de 'Jogo da Morte'.

Lanterna da competição, a Inter de Limeira continua em busca da sua primeira vitória. Foram dez jogos, com seis empates e quatro derrotas. Se perder ficará com seis pontos e estará rebaixada.